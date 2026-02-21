Karlıova'da Hasta Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan mezradaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Hasanova köyü Kilisek mezrasında oturan 63 yaşındaki kadın, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezraya, karadan ulaşım sağlanamadı.
Bunun üzerine bölgeye helikopter ambulans sevk edildi.
Helikopter ambulansla bulunduğu noktadan alınan hasta, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına getirildikten sonra ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
