Karlıova'da Kar Yağışı

Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağısı sonrası yüksek kesimler, beyaza büründü.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Karlıova ilçe merkezinde gece yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.
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