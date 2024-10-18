Karlıova'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Karlıova'da Kar Yağışı

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Bingöl'ün Karlıova yüksek kesimleri karla kaplandı, ilçe merkezinde yağmur etkili oldu.

18.10.2024 11:31
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Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağısı sonrası yüksek kesimler, beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Karlıova ilçe merkezinde gece yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.

Kaynak: İHA

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