Karlıova'da kardelenler çiçek açtı - Son Dakika
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Karlıova'da kardelenler çiçek açtı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış mevsiminin sona ermesinin ardından kardelenler çiçek açmaya başladı. Yılın neredeyse 4-5 ayını kar esaretiyle geçiren ilçede bahar havası hissedilmeye başlandı. Kardelenler, kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen ve baharın müjdeleyicisi olan çiçeklerdir. İlçedeki birçok noktada açan kardelenler görsel şölen sunuyor.

06.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Karlıova'da kardelenler çiçek açtı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış mevsiminin sona ermesinin ardından kardelenler çiçek açmaya başladı.

Yılın neredeyse 4-5 ayını kar esaretiyle geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bahar havası hissedilmeye başlandı. İlçe merkezinde 1 metre, kırsal alanlarda da neredeyse 3 metreyi aşan kar, yerini bahar aylarının çiçeklerine bıraktı. Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen, baharın müjdeleyicisi olan kardelenler kendilerini gösterdi, çiçek açmaya başladı. İlçedeki birçok noktada açan kardelenler görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İHA

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