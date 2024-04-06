Karlıova'da kardelenler çiçek açtı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış mevsiminin sona ermesinin ardından kardelenler çiçek açmaya başladı.
Yılın neredeyse 4-5 ayını kar esaretiyle geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bahar havası hissedilmeye başlandı. İlçe merkezinde 1 metre, kırsal alanlarda da neredeyse 3 metreyi aşan kar, yerini bahar aylarının çiçeklerine bıraktı. Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen, baharın müjdeleyicisi olan kardelenler kendilerini gösterdi, çiçek açmaya başladı. İlçedeki birçok noktada açan kardelenler görsel şölen sunuyor.
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