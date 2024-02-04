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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

04.02.2024 18:55
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika
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