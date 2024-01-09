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Karlıova'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karlıova'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karlıova\'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı
09.01.2024 - 13:21,
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Karlıova ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Abdurrahman Gür idaresindeki 42 SK 735 plakalı otomobil, ilçe çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.G, Y.S.G. ve E.S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karlıova'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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