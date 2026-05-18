Karlıova'da Ters Laleler Açtı
Karlıova'da Ters Laleler Açtı

Karlıova'da Ters Laleler Açtı
18.05.2026 15:24
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koruma altındaki ters laleler açıldı, doğaseverler bölgeye akın etti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ve koruma altında bulunan ters laleler çiçek açtı. Doğaseverler ile fotoğraf tutkunları bölgeye akın etti.

Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyü kırsalında, bu yıl yoğun geçen kış nedeniyle mayıs ayının ortasında çiçek açan ters laleler, doğada oluşturduğu görüntüyle ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 aylık ömre sahip olan ve koruma altında olan ters laleleri görmek isteyen ziyaretçiler bölgeye gelerek fotoğraf ve video çekti.

Ters laleleri görmeye gelen Muhtesim Erduran, "Ters laleler endemik olan bitkilerdendir. Bunların görüntüsünün çok güzel olmasına rağmen ömrü kısa olmakla beraber, insanlar bilhassa mayıs ayında buralara akın etmektedirler. Gerek şehir dışında ve gerek ilçe dışında olanlar gelip burada fotoğraf veya video çekiyorlar. Ne kadar yol katedilirse edilsin bu manzara için değer diye düşünüyorum" dedi.

