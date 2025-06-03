Karlıova\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Plakaları henüz belirlenemeyen İ.Y.(60) idaresindeki hafif ticari araç, Y.H. yönetimindeki kamyon ile Karlıova- Varto kara yolu Çaylar Köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan hafif ticari araç sürücüsü İ.Y, kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.