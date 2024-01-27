Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.
Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.
Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl- Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.
Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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