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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor

Karlıova'da bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı sonucunda ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolunda ise kontrollü geçiş sağlanıyor. Belediye ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor
27.01.2024 - 19:03,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl- Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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