Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okullara ziyarette bulundu.
Bıçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu ile Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu ve Dörtyol Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okul idarelerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Bıçak, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerle bir süre tenis oynayan Bıçak, özel eğitim gören öğrencileri de ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika › Güncel › Karlıova Kaymakamı Bıçak'tan okul ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?