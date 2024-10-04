Karpuz Simgesi Filistin İçin Anlatıldı - Son Dakika
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Karpuz Simgesi Filistin İçin Anlatıldı

Watermelon Pictures, 'karpuz' simbolünün tarihini ve Filistin halkındaki önemini açıkladı.

04.10.2024 16:20
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Filistinlilere ait film şirketi "Watermelon Pictures", Filistin'le bağdaştırılan "karpuz" simgesinin önemine ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin video paylaştı.

Yaratıcı aktivizm alanında ön plana çıkan film şirketi Watermelon Pictures, sosyal medya hesabında "karpuz" simgesinin Filistin halkı için önemini vurgulayan video yayımlayarak tarihi arka planını anlattı.

Videoda 1967 ve 1979'da Filistin bayrağının sergilenmesi ve renklerinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin iki hikaye yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karpuz Simgesi Filistin İçin Anlatıldı - Son Dakika

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