Kars Akyaka'da halı desenli tarlalar dronla görüntülendi, bazılarında çalışma sürüyor

Kars'ın Akyaka ilçesinde halı desenlerini andıran tarlalar dronla görüntülendi.

İlçede sonbaharın etkisiyle sarı ve kahverengi tonlara bürünen tarım arazileri güzel görüntü oluşturdu.

Nadasa bırakılan topraklarla sürülmüş arazilerin oluşturduğu parseller, havadan bakıldığında birbirinden ayrılan bantlar şeklinde görüntülendi.

Halı desenlerini andıran verimli tarım arazilerinin bulunduğu Akyaka Ovası'nda bazı tarlalarda hasat tamamlanırken, bazılarında ise ekim ayına kadar çalışmalar sürüyor.