Kars Arpaçay'da 2 öğrencili köy okulunda Atatürk için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Arpaçay'da 2 öğrencili köy okulunda Atatürk için anma töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Arpaçay\'da 2 öğrencili köy okulunda Atatürk için anma töreni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kars Arpaçay'daki Çanaksu köyünde 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan köy okulunda Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerle bahçeye çıkıldı, bayrak indirildi, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Arpaçay ilçesinde, Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu köyünde bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Köy okulunda görev yapan öğretmen Rümeysa Karahan, öğrencileri Poyraz Avcı ve Meryem Topçu ile birlikte Atatürk'ü andı.

Ders sırasında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla öğretmen Karahan ve 2 öğrencisi okul bahçesine çıktı. Bir öğrenci göndere çekili bayrağı indirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler sınıflarına dönerek derslerine devam etti.

'ATAM SENİ HİÇ GÖRMEDİM AMA ÇOK SEVİYORUM'

3'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk'e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, "Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum" dedi.

'AÇTIĞIN YOLDA DURMADAN İLERLEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM'

4'üncü sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkArpaçayEğitimGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kars Arpaçay'da 2 öğrencili köy okulunda Atatürk için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android