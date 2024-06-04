Kars Barajı, Pelikanlara Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Kars Barajı, Pelikanlara Ev Sahipliği Yapıyor

Kars Barajı, Pelikanlara Ev Sahipliği Yapıyor

Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başlayarak pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Son yıllarda pelikanlar da sürü halinde baraja gelmeye başladı ve dronlarla su üstündeki hareketlilikleri görüntülendi.

04.06.2024 09:33
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Kars Barajı, birçok göçmen kuşun yanı sıra son yıllarda pelikanlara ev sahipliği yapıyor.

Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Su seviyesinin arttığı baraja birçok kuş türün yanında son yıllarda pelikanlar da sürü halinde gelmeye başladı.

Pelikanların su üstündeki hareketliliği dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars Barajı, Pelikanlara Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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