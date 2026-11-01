Kars Digor'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars Digor'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

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Kars'ın Digor ilçesinde Kars-Iğdır kara yolu üzerindeki Kilittaşı köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırdı.

Kars'ın Digor ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 07 AFU 73 plakalı otomobil, Kars- Iğdır kara yolu Kilittaşı köyü mevkisinde Y.F'nin kullandığı 06 CSG 991 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ö.Y, S.K, R.Y, F.G, H.K, K.İ, O.A ve F.Z yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
GüncelIğdırDigorKarsSon Dakika

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