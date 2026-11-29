Kars'ın merkeze bağlı Dikme köyünde kömürlükte çıkan yangında çok sayıda kümes hayvanı öldü. Yangın, Kars Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kars'a yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki Dikme köyünde yaşayan Selahattin Elyıldırım'a ait kömürlükte, dün gece, soba bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda kümes hayvanının öldüğü belirtilen yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.