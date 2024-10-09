Kars Gravyer Peyniri Tescillendi - Son Dakika
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Kars Gravyer Peyniri Tescillendi

Kars'ta üretilen gravyer peynirinin coğrafi işaret tescili yöre halkını sevindirdi.

09.10.2024 11:51
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Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen "gravyer peyniri"nin tescil edilmesi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel peynir, zorlu bir üretim sürecinin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.

Yöresel ürünün coğrafi işaret almasına sevinen üreticiler ile işletmeciler, hazırladıkları sezonun ilk gravyer peynirini tescilli olarak satmaya başlayacak.

Sezonun ilk peynirini kayak merkezinde kesti

Satışa hazır hale getirilen sezonun ilk gravyer peynirini ilçedeki kayak merkezinde kesen satıcı Furkan Turut, AA muhabirine, Kars gravyerinin tescillenmesinin üretici ve satıcıları çok mutlu ettiğini söyledi.

Sezonun ilk gravyer peynirlerini hazırlamaya başladıklarını ifade eden Turut, "Kars gravyer peynirimiz tescillendi. Bizler de sezonun ilk tescilli gravyerini kayak merkezinin zirvesinde kestik. Tüm peynir üretici ve satıcılarına hayırlı bol bereketli biz sezon olmasını dileriz. Gerçekten herkesin bu lezzeti tatmasını istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Oğuz Özdemir de gravyer peynirin çok özel bir süt ürünü olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve Kars ilinin çok lezzetli olan gravyerimiz tescillendi. Hayırlı uğurlu olsun, herkesin bu tadı tatmasını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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