Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu - Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniyelerle örttü - Son Dakika
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Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu - Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniyelerle örttü

Kars'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü. Dolu ayrıca ekili alanlara da zarar verdi.

23.05.2024 20:26
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Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

-Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniyelerle örttü

KARS - Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

Kentte öğlenden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.

Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu - Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniyelerle örttü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu - Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniyelerle örttü - Son Dakika
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