Kars Kağızman-Ağrı yolunda kar ulaşımı güçleştirirken Karayolları küreme başlattı

Kars Kağızman-Ağrı yolunda kar ulaşımı güçleştirirken Karayolları küreme başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı arasındaki kara yolunda 2 gündür etkili olan kar ve tipi, yüksek rakımlı kesimlerde ulaşımı güçleştiriyor. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri küreme çalışması başlattı.
Kağızman- Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı güçleştiriyor.
Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı bağlayan kara yolunda kar ve tipi zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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