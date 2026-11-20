Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı sürüdeki 20 koyun telef oldu.

Bekir A'nın kullandığı 19 AFM 705 plakalı tır, Kağızman- Iğdır kara yolu Şahindere Mahallesi Encahan mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sürüdeki 20 koyunun telef olduğu belirlendi.

Telef olan koyunlar nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Hayvanların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü sağlandı.