Kars Kağızman'da koyun sürüsüne çarpan tır nedeniyle 20 koyun telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Kağızman ilçesinde sürücünün kullandığı tır, Kağızman-Iğdır kara yolunda koyun sürüsüne çarptı ve sürüdeki 20 koyun telef oldu. Telef olan hayvanlar nedeniyle bir süre aksayan trafik, koyunların yoldan kaldırılmasıyla kontrollü sağlandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı sürüdeki 20 koyun telef oldu.
Bekir A'nın kullandığı 19 AFM 705 plakalı tır, Kağızman- Iğdır kara yolu Şahindere Mahallesi Encahan mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.
Olay yerine sağlık, polis ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sürüdeki 20 koyunun telef olduğu belirlendi.
Telef olan koyunlar nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Hayvanların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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