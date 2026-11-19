Kars Sarıkamış'ta Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Sarıkamış'ta aralıklı sağanak yerini kar yağışına bıraktı; Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi, beyaza bürünen sarıçam ormanları ve meralar dronla görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları ve meralar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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