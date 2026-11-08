Kars Sarıkamış'ta kar yağışı sürücüleri lastikçilere yönlendirdi, kuyruk oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesiyle sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Kışlık lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Lastikçi Muhammet Taş, AA muhabirine, kar yağışı ve soğuk havada çalıştıklarını belirterek, "İki gündür kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Müşterilerimiz gelmeye başladı, yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Sürücü Muhammet Miroğlu da karın erken yağdığını dile getirerek, "Kar yağışı başladı, lastikçilere akın ettik. Hava bu şekilde devam edecek herhalde, biz de kışlık lastiklerimizi takmak istiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.