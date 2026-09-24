Kars Sarıkamış\'ta şarampole devrilen tırda sıkışan yabancı uyruklu sürücü ağır yaralandı

Kars Sarıkamış'ta şarampole devrilen tırda sıkışan yabancı uyruklu sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Sarıkamış'ta meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin dik yamaçtan inerek sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tır vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Konstantinos Papadopulos'un (55) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sarıkamış-Horasan kara yolu Mescitli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dik yamaçtan inen ekipler, sürücü Papadopulos'u sıkıştığı yerden çıkardı.
Ekipler, sürücüyü güçlükle ambulansa taşıyarak Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şarampole devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Papadopulos'un kullandığı tırın, Gürcistan'a yük bıraktıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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