Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar ise arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Hamamlı Düzü'nde bitkiler kırağıyla kaplandı, göletler dondu, ilçeyi çevreleyen dağlar da karla yeniden beyaza büründü.