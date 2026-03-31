Kars'ta 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta kamyonet kasasında 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli bir kamyonet uygulama noktasında durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, kamyonet kasasında 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.