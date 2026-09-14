Kars'ta 2 köyde şap hastalığı çıktı, Selim Hayvan Pazarı 14 Eylül'den itibaren kapatıldı
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesine bağlı 2 köyde şap hastalığının görülmesi üzerine Selim Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldı. Pazarın 14 Eylül'den itibaren yeni bir karar alınana kadar kapalı kalacağı, üreticilerden alınan tedbirlere duyarlılık göstermelerinin istendiği bildirildi.
KARS'ta 2 köyde şap hastalığının görülmesi üzerine Selim Hayvan Pazarı kapatıldı.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesine bağlı 2 köyde şap hastalığı görüldü. Selim Hayvan Sağlığı ve Zabıtası tarafından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbir kararı alındı. Karar kapsamında, hayvan sağlığının korunması, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Selim Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatılması kararlaştırıldı. Selim Hayvan Pazarı'nın 14 Eylül'den itibaren sürece göre, yeni bir karar alınana kadar, kapalı kalacağı bildirildi. Üreticilerden, şap hastalığına karşı alınan tedbirlere duyarlılık göstermeleri istendi.
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