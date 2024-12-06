Kars'ta 7 Göçmen Kaçakçısı Gözaltında

Kars'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.
Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağladıkları belirlenen Afganistan uyruklu 7 şüpheli ekiplerce yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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