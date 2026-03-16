Kars'ta Ahır Çöktü, İki İnek Telef Oldu

KARS'a bağlı Çığırgan köyünde Şener Altunbey'e ait ahır, yoğun yağışlar ve eriyen karların etkisiyle yıkıldı. 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Çığırgan Köyünde hayvancılık yapan Şener Altunbey'e ait ahırda meydana geldi. Yoğun yağış ve erin karın etkisiyle ahırın damı çöktü. Köylüler, ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. 2 ineğin telef olduğu ahırda vatandaşların uğraşları sonucu 8 büyükbaş ile küçükbaş hayvanları kurtarıldı.
Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,
