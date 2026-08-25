Kars'ta Aileler Arasında Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Kars'ta Aileler Arasında Kavga: 5 Gözaltı

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Kars'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.

Kars'ta biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün merkeze bağlı Ölçülü köyünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve dirgenli kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kavgada yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Aileler Arasında Kavga: 5 Gözaltı - Son Dakika

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