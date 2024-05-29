Kars\'ta boğa saldırısında hayatını kaybeden kişi defnedildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.
İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde dün kardeşinin evinin önünde boğa saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Canip Akar'ın (64) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenaze, köye getirilerek helallik alındı.
Akar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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