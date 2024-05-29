Kars'ta boğa saldırısında hayatını kaybeden kişi defnedildi - Son Dakika
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Kars'ta boğa saldırısında hayatını kaybeden kişi defnedildi

Kars\'ta boğa saldırısında hayatını kaybeden kişi defnedildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde boğa saldırısı sonucu yaşamını yitiren Canip Akar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, köye getirilerek helallik alındıktan sonra toprağa verildi.

29.05.2024 20:53
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi defnedildi.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde dün kardeşinin evinin önünde boğa saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Canip Akar'ın (64) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, köye getirilerek helallik alındı.

Akar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta boğa saldırısında hayatını kaybeden kişi defnedildi - Son Dakika

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