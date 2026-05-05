Kars'ta Bozayılar Kayak Merkezine İndi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar, indikleri kayak merkezi bölgesinde görüntülendi.
Dünyanın tek göç eden bozayıları, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ormanlarında yaşıyor. Kış uykusundan uyanan bozayılar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesine gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bir süre bölgede gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana döndü.
