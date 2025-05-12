Kars\'ta Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde dolu, Sarıkamış ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Arpaçay'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı, tarım arazileri beyaza büründü.
Bazı bölgelerde tarım arazileri zarar görürken, yağış sonrası taşkın meydana geldi.
Sarıkamış'ta da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu.
Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
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