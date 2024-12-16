Kars'ta Dondurucu Soğuklar Baraj Gölünü Donattı - Son Dakika
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Kars'ta Dondurucu Soğuklar Baraj Gölünü Donattı

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Kars'ta hava sıcaklığı eksi 18'i buldu, Kars Baraj Gölü 1 günde donarak Antarktika manzarası yarattı.

16.12.2024 09:24
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Burası Antarktika değil Kars

Hava sıcaklı eksi 18'i gördü, baraj gölü 1 günde dondu

KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Kars Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava dere ve barajları dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceyi gördüğü kentte Kars Baraj Gölü soğuklara fazla dayanamayarak 1 günde dondu. Ağaç kalıntılarının buz altında kaldığı baraj gölü havadan görüntülendi. Donan göl buzulları aratmadı.

Kars'ta soğukların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde kar yapışının ardından havalar baya soğudu, geceleri eksi 18 dereceye kadar hava sıcaklığı düştü. Kars Baraj Gölü'de soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu" dedi.

Soğukların etkili olduğu kentte dere ve Kars Çayı da buz tuttu. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. 1 günde aşırı soğuklardan donan Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Dondurucu Soğuklar Baraj Gölünü Donattı - Son Dakika

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