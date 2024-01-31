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Kars'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Kars'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı

Kars\'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Yasaklama, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç her türlü eylem ve etkinliği kapsamaktadır.

31.01.2024 23:17
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Kars'ta oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb. her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli 4 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 5 gün süre ile Kars il sınırları (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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