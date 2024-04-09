Kars'ta 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği çiftlikte jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (43) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeri tespit edilen S.S'nin gizlendiği çiftliğe operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerini fark eden hükümlü, buradan çıkıp ormanlık alanda kaçmaya çalıştı.
S.S, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi
S.S'ye yakalama esnasında kimliğini ibraz etmemesi sebebiyle de 977 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?