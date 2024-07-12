Kars'ta Fırtına Sonucu 2 İnek Telef Oldu

Kars'ta fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattından kopan telin üzerlerine düştüğü 2 inek telef oldu.
Kentte hafta boyunca sağanak ve fırtına etkili oldu.
Paşaçayır Mahallesi'nde fırtına dolayısıyla yüksek gerilim hattından kopan tel, 2 ineğin üzerine düştü.
Erkan Güneşsu'ya ait hayvanlar, akıma kapılarak telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak hattaki akımı kesti.
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