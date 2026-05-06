Kars'ta Gençlik Merkezleri Ücretsiz Hizmet Veriyor

06.05.2026 03:33
Kars'taki gençlik merkezleri, sanat, spor ve bilim alanlarında ücretsiz hizmetle gençlere destek sunuyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığının Kars'taki gençlik merkezleri, sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar pek çok alanda çocuk ve gençlere ücretsiz hizmet sunarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Kars'ta merkez ve 3 ilçede bulunan 4 merkezde haftanın 7 günü yüzlerce genç hem eğleniyor hem de geleceğine yatırım yapıyor.

Kars merkez, Sarıkamış, Selim ve Kağızman ilçelerinde hizmet veren 4 ayrı gençlik merkezi, haftanın 7 günü kapılarını gençlere açıyor. El sanatları atölyeleri, müzik sınıfları, sinema salonları, inovasyon sınıfları, dinlenme alanları, deneyap atölyeleri, akıl ve zeka oyunları salonları, oyun odaları ile kütüphane gibi bölümler her gün gençlere ev sahipliği yapıyor. Gençlik Merkezleri'nde açılan atölye ve kurslar, gençlerin talepleri doğrultusunda belirlenirken, eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Kars'ın gençlik faaliyetleri anlamında Türkiye'nin güçlü illerinden biri olduğunu söyleyen Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, "Kars Valiliği himayelerinde 4 ayrı gençlik merkezimizde aktif olarak gençlerimize hizmet veriyoruz. Merkez, Sarıkamış, Selim ve Kağızman Gençlik Merkezlerimizde gençlerimize kültürel, sanatsal faaliyetlerde ve eğitim faaliyetlerinde, sportif faaliyetlerde destekte bulunuyoruz. Kars Gençlik Merkezleri anlamında güçlü bir il. Gençlik merkezimizde zeka atölyesi, resim, seramik atölyesi, fotoğrafçılık, gitar, bağlama, keman, piyano, yani kültürel, sanatsal anlamda birçok faaliyetimiz bulunmakta. Merkezde bulunan gençlik merkezimiz çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamakta. Gençlerimize 7/24 esnasında hizmet veren, faaliyet gösteren bir teşkilatız. Yıllık yaklaşık 35 kamp yapıyoruz. Bunlar doğa, deniz, kültür ve medeniyet olmak üzere. Bu yıl yaklaşık bin 350 öğrencimizi yıl dışındaki bu kamplardan yararlandırdık" diye konuştu.

MİNİK YETENEKLER HAYALLERİNE KOŞUYOR

Gençlik merkezleri, Kars'taki çocuklarına da hayallerini gerçekleştirdiği yerler olarak öne çıkıyor. Geleceğin piyanisti olmayı hedefleyen Gülsima Yaşar (12), melodika ile başladığı sanat serüvenini bir yıldır piyanoyla sürdürdüğünü belirterek, "Ben önceden melodika enstrümanı ile ilgileniyordum. Ailemin desteğiyle ve öğretmenlerimin isteğiyle piyanoya başladım. Çok seviyorum, bir yıldır da devam ediyorum. Piyanoyu ilerletmeyi düşünüyorum. Hatta piyanistliklik bile düşündüğüm meslekler arasında oluyor" dedi.

Gençlik merkezinde halk oyunları kursuna katıldığını söyleyen Oğuzhan Kankılıç(9) çok eğlendiğini ifade etti. Merkezin kendisine bir canlılık kattığını söyleyen Avzem Cavlı(9) ise "Kafkas oyunlarını çok seviyorum. Bana bir canlılık katıyor, eğleniyorum arkadaşlarımla. Birkaç ay önce yarışmayı da kazandık, eğlenceli geçiyor" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:27:15. #7.13#
