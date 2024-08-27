Güncel

Kars'ta halı ve kilim desenine bürünmüş tarım arazileri böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta halı ve kilim desenine bürünmüş tarım arazileri havadan görüntülendi.

Yeşil, sarı ve kahverengi renk tonlarının gökyüzünün mavisiyle bütünleşmesi kart postal görüntüler ortaya çıkardı. Estetik ve doğa harikası görüntüler Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kars-Arpaçay- Çıldır - Gürcistan karayolu üzerinde yer alan tarım arazileri, çiftçilerin titiz çalışmaları sonucunda adeta bir halı ve kilim desenine dönüştü. Çiftçiler, farklı bitki türlerini ve renklerini ustalıkla düzenleyerek, bu arazilerde geleneksel Türk halı ve kilim motiflerini andıran bir görsel şölen oluşturdu.

Tarım arazilerinde yapılan hasadın ardından ortaya çıkan eşsiz desenler ve renklerin uyumlu detayları, bölge tarım turizmine de katkı sağlıyor.

Halı ve kilim desenine bürünen tarım arazileri bölgeye gelen turistler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kars, dört mevsim büyüleyici görüntüleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kenti ziyaret edenler için unutulmaz bir görsel deneyim sunan doğal sanat eseri, Kars'ın güzelliklerine yeni bir boyut kazandırıyor.