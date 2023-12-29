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Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
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Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

Kars'ta organize olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer malzemelerle birlikte 4 şüpheli tutuklandı.

Kars\'ta hayvan hırsızlığı yapan suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
29.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:32
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Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde organize olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve daha önce 3 hırsızlık olayında 32 büyükbaş hayvanı çaldıkları belirlenen suç örgütünü çökertmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çalışma sonucu örgütün elebaşı G.K'nin (43) yanı sıra şüpheliler E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23), R.A, ve Y.K'nin (38) yakalanması için il merkezinde 5, Arpaçay ilçesindeki 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

G.K'nin ikametinde, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masonet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura ve 1 elektro şok cihazı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, E.I, İ.D. ve R.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, Y.K. ve E.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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