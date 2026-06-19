Kars'ta Hayvancılık Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kars'ta Hayvancılık Protokolü İmzalandı

Kars\'ta Hayvancılık Protokolü İmzalandı
19.06.2026 22:40
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Kars'ta hayvancılığı geliştirmek için DAP ve Tarım Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bölge hayvancılığının geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

DAP İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın tarafından imzalanan protokol kapsamında hayvancılık altyapısının geliştirilmesi için destek verilecek.

DAP tarafından 15 milyon lira ödenek ayrılan proje ile Kars'ın tüm ilçelerindeki pilot köylerde uygulanacak koruyucu sağlık yatırımlarıyla 9 bin 500 gebe inek ve buzağı koruma altına alınacak.

Aşı, vitamin ve antiserum desteği de sağlanacak proje ile buzağı kayıplarının önlenmesi, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal alanda yaşayan üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Kars, Son Dakika

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