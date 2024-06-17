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Kars'ta Haziran güzelliği...Rengarenk açan çiçekler mest etti

KARS - Kars'ta Haziran güzelliği, Rengarenk çiçek Kars, görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta her tondan açan çiçekler renk cümbüşü yaşatıyor.

Tarihi Kars Kalesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri, Taş Köprü, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Osmanlı Evleri ve tabyalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kars, Haziran ayında rengarenk oldu.

Kars'ta açan çiçekler güzelliğiyle dikkati çekerken, sarı, beyaz, kırmızı, mor çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüşürken, kartpostal görüntüler ortaya çıktı.