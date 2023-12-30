 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta ihtiyaç sahibi çocuklara çalışma masası ve kitaplık hediye ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta ihtiyaç sahibi çocuklara çalışma masası ve kitaplık hediye ediliyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatıyla belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara, odalarına kurulması için çalışma masası ve kitaplık hediye edilmeye başlandı. İlk etapta ihtiyaç sahibi 550 öğrencinin odasının 'kütüphane gibi' düzenleneceği proje kapsamında üretilen masa ve kitaplıklar, belediye ekipleri tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Kars\'ta ihtiyaç sahibi çocuklara çalışma masası ve kitaplık hediye ediliyor
30.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatıyla belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara, odalarına kurulması için çalışma masası ve kitaplık hediye edilmeye başlandı.

Belediye ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) işbirliğiyle yürütülen "Odam Kütüphane" projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelerin çocukları için üniversitenin mobilya atölyesinde çalışma yapıldı.

İlk etapta ihtiyaç sahibi 550 öğrencinin odasının "kütüphane gibi" düzenleneceği proje kapsamında üretilen masa ve kitaplıklar, belediye ekipleri tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelere her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce 'Odam Kütüphane' projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımıza kitaplık hediye etme amacı güttük. Vakıflarımız, belediyelerimiz, öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettiler, ihtiyaç sahibi, kitaplığı olmayan çocuklarımız tespit edildi. Kafkas Üniversitesinin atölyesini bize tahsis ettiler. Vakıf ve belediye aracılığıyla malzemesini biz alıyoruz, üniversitemiz atölyesinde bunları kitaplığa çeviriyoruz."

"Kitaplığı olmayan çocuğumuz kalmayacak"

Polat, çocukların her türlü ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayarak, proje kapsamında ilk olarak 550 çocuğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Başvuruların ve tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Polat, "Vakıf ve belediyedeki arkadaşlarımız ev ev, mahalle mahalle gezerek tespitleri yapıyor. Sadece kitaplık değil, ailemizin, çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. İnşallah Kars'ımızda kitaplığı olmayan çocuğumuz kalmayacak diye projemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Vali Polat'ın başlattığı projeyle maddi durumu ve çalışma koşulları iyi olmayan öğrencilerin çalışma masası ve kitaplığa sahip olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kafkas Üniversitesi, Kars Valiliği, Vakıf, Kars, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta ihtiyaç sahibi çocuklara çalışma masası ve kitaplık hediye ediliyor - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:27:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta ihtiyaç sahibi çocuklara çalışma masası ve kitaplık hediye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement