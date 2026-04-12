Kars'ta İran'a Destek Konvoyu

Kars'ta İran'a destek vermek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Hz. Ali Çarşı Cami cemaati tarafından İran'a destek vermek amacıyla oluşturulan konvoya katılanlar, Harakani Devlet Hastanesi mevkisinde bir araya geldi.

Türk ve İran bayraklarıyla donatılan araçlar, buradan hareket ederek Ali Gaffar Okkan Bulvarı, İnönü ve Faikbey caddeleri üzerinden Hz. Ali Çarşı Camisi'ne geldi.

Kar yağışı altında şehir turu yapan konvoya, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar da destek verdi.