Kars'ta Jandarma Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Jandarma Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Kars\'ta Jandarma Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Kars'ta jandarma ekipleri, aranan şahıslar ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 31 kişiyi yakaladı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

13.02.2025 22:08  Güncelleme: 22:09
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KARS'ta jandarma ekipleri hava sıcaklığının eksi 19 derece ölçüldüğü sabah saatlerinde aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 31 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 66 ekip halinde 306 personelin katılımıyla 8 ilçede 30 kişiye ait 30 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi. Jandarma ekipleri 30 kişiyi gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde hakkında arama kaydı bulunan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Jandarma Operasyonu: 31 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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