18 yaşındaki karısını silahla vurarak öldürdü

Beyhan Gunes:

30 yaşında bir adam 18 yaşında bir kız çocuğunu katletmiştir haber bu ..17 yaşında çocukken 1 gün sonra büyümüş olmuyor insan...belki kızın yaşını bile büyütmüş olabilirler araştırılmalı en ağır ceza verilmeli