18 yaşındaki karısını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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18 yaşındaki karısını silahla vurarak öldürdü

18 yaşındaki karısını silahla vurarak öldürdü

Kars'ta bir evde çıkan tartışmada 30 yaşındaki adam, 18 yaşındaki eşi Sıla M.'yi silahla vurarak öldürdü.

30.09.2024 09:46
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Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M (30), evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

7 AYLIK BEBEĞİ ANNESİZ KALDI

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 18 yaşındaki karısını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Beyhan Gunes:
    30 yaşında bir adam 18 yaşında bir kız çocuğunu katletmiştir haber bu ..17 yaşında çocukken 1 gün sonra büyümüş olmuyor insan...belki kızın yaşını bile büyütmüş olabilirler araştırılmalı en ağır ceza verilmeli 65 2 Yanıtla
  • Hakikat:
    Ebeveynler,canilere nicin kizlarini verirler ki?Evde silah bulundurmak?Marifet mi?Davar (koyun-katar) sahibi olursun,bir tekli kirma belki. Evde kimsenin kolay ulasamayacagi bir yerde icerisinde fisek olmaksizin sakli bir yerde bulundurabilirsin ruhsati varsa. 8 4 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Başka zaman yaşa takılanlar şimdi niye sessiz ünlüler arasında arasında 40 yaş fark olanlara sesiniz çıkmıyor Bi ünsüz kişi sevgilisiyle eşiyle arasında 5 yada 10 yaş olunca bögüruyorsunuz Bu kadar ahmak bir millet 3 6 Yanıtla
  • Aa:
    18 yaşında bir çocuk var ve katlediliyor.bu çocuk demekki 16 17 yaşında evlenmis 6 0 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    18 yaşında daha. İnsan mısınız siz. 4 0 Yanıtla
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