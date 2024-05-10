Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars\'ın Kağızman ilçesinde kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Ahmet Taş yönetimindeki kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

10.05.2024 23:45
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Taş yönetimindeki 36 AJ 993 plakalı kamyonet, Yankıpınar köyü civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Ercan Özdemir ise Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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