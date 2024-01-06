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KARS'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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KARS'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

KARS'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli'de defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma etkinliklerine gitmek için yola çıkan otobüste bulunanlar olduğu öğrenildi. Yaralanan 8 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

06.01.2024 - 18:09,
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KARS'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişi, Kocaeli'de toprağa verildi. Derince Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüste bulunanların Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma' etkinliklerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.'nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ömer Urağ (39) yönetimindeki Derince Belediyesi'ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse arkadan çarptı. Belediyeye ait otobüste sıkışan şoförü Ömer Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak (55) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği'nin organize ettiği, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' etkinlikleri için Derince Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Urağ ve Faruk Akbulak bugün ikindide toprağa verildi.Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil işiyle uğraşan Akbulak'ın cenazesi, Darıca Arafat Camisi'de kılınan cenaze namazının ardından Nenehatun Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve 1 çocuk babası belediye personeli Ömer Urağ ise Yavuz Sultan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Kazada yaralananların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

KARS\'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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