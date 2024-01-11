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Kars'ta Kaybolan İranlı Turistler JAK Timi Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kaybolan İranlı Turistler JAK Timi Tarafından Kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı. İhbar üzerine JAK timi tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda turistler ormanın içinde 3 kilometre uzaklıkta bulundu ve güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kars\'ta Kaybolan İranlı Turistler JAK Timi Tarafından Kurtarıldı
11.01.2024 - 13:36,
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Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

Kayak merkezinde tatil yapan İran uyruklu 3 arkadaş, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak pistten çıkarak yollarını kaybettiklerini bildirdi.

İhbar üzerine merkezdeki JAK timince, yapılan arama tarama faaliyeti sonucu kaybolan turistler pistten 3 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulundu.

Jandarma ekiplerince turistlerin güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.

Kaynak: AA
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