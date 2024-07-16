Kars'ta Kerbela şehitlerine ağıtlar yakıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kerbela şehitlerine ağıtlar yakıldı

Kars'ta binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1385'inci yıl dönümünde anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrağı ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan Karslılar, şehitlikte dua ederek ağıtlar yaktı. Anma töreninde yakınlarını ziyaret edenler için ikramlarda bulunuldu.

16.07.2024 21:49
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Kars'ta Kerbela şehitlerine ağıtlar yakıldı

Binlerce Karslı, Kerbela şehitleri için yürüdü

KARS - Binlerce Karslı Kerbela şehitleri için ağıtlar yaktı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları, Kerbela'da şehit edilişlerinin 1385'inci yıl dönümünde anıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1385'inci yıl dönümü dolayısıyla binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hazreti Ali Camii'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce Karslı, Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni yürüyerek Kars Şehitliği'ne geldi.

Anma etkinliği şehitlik önünde dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anma töreni Asri Mezarlığı'nın önündeki Aşura Meydanı'nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığındaki yakınlarını ziyaret ederek dua etti. Anmaya katılanlar için de iş yerlerinden pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Program daha sonra sona erdi.

Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

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