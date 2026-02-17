Kars'ta Kış Manzarası: Karla Kaplı Köyler

Kars kırsalındaki yerleşim yerleri karla kaplandı.
Kentin yüksek noktalarında kar, il merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.
Akyaka ilçesinde yağış nedeniyle köy evleri kara gömüldü.
Boyuntaş köyünde kar yağışını eğlenceye dönüştüren öğrenciler, okul bahçesinde iglo ev yaptı, üzerine Türk bayrağı astı.
Arpaçay ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımdaki Tepeköy köyündeki evler, ahırlar ve araziler beyaza büründü.
İlçede karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.
