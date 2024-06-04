Kars'ta Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kars'ta Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars\'ta Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ta, Kağızman'da yapılacak olan sürücü belgesi sınavında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 2 kişi ile suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında çeşitli cihazlar ele geçirildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

04.06.2024 15:28
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Kars'ta kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren 2 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, kopya için düzenek hazırlayan Ö.E (34) ile sınava giren E.G. (39) ve M.N.K'yi (36) kopya düzeneğiyle yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 3 kamera, 3 kulaklık, mikrofon ve 2 ses aktarım cihazı ile 1 modem ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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